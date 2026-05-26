O valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, é R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões
Quina teve 16 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 54.125,58
Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões
Quina teve 16 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 54.125,58
Frente parlamentar cria projeto contra anúncio e patrocínio das bets
Proposta tem apoio de 20 deputados federais e sete senadores
Vazamento de dados no INSS atingiu 2,8 milhões de CPFs
Segundo Dataprev, 98% das informações eram de pessoas mortas
Parecer do PLP dos combustíveis é protocolado na Câmara e deve ser votado nesta quarta-feira
Proposta prevê o uso de arrecadações extraordinárias para mitigar os impactos do conflito no Oriente Médio
Fiocruz apresenta pesquisa abrangente sobre a saúde dos idosos no país
Fatores urbanos e sociais têm papel decisivo na qualidade de vida
Em meio à queda de mortes, 'homicídio oculto' bate recorde
O Ipea registrou uma redução de 6,9% nos casos contabilizados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.