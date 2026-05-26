Fora da EBC, Magda Calipo atuou como assessora, professora, produtora de eventos e cerimonialista - LinkedIn/ Reprodução

Fora da EBC, Magda Calipo atuou como assessora, professora, produtora de eventos e cerimonialistaLinkedIn/ Reprodução

Publicado 26/05/2026 20:30

Faleceu nesta terça-feira (26), em São Paulo, a locutora da Rádio Nacional Magda Calipo, empregada pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Atualmente, ela estava lotada na Coordenação de Produção e Programação da Rádio Nacional de São Paulo.

Magda ingressou na então Radiobrás em 2004, como locutora. Ocupou postos em Brasília, Tabatinga e São Paulo. Antes, entre 1998 e 2004, foi terceirizada da empresa, produzindo um quadro com notícias de saúde para A Voz do Brasil.

Ela também foi coordenadora da Rádio Nacional do Alto Solimões. Fora da EBC, atuou em assessorias de imprensa e parlamentar, além de ter sido professora, produtora de eventos e cerimonialista.

“Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Magda Calipo. Profissional dedicada e apaixonada pelo rádio, Magda construiu uma trajetória marcante na comunicação pública brasileira, atuando na Rádio Nacional de São Paulo, na Rádio Nacional de Brasília e contribuindo de forma decisiva para a implantação da Rádio Nacional do Alto Solimões, no Amazonas, no início dos anos 2000. Sua voz, seu compromisso com o serviço público e sua capacidade de aproximar a comunicação das comunidades deixam um legado que permanecerá vivo na história da Empresa Brasil de Comunicação e na memória de colegas, ouvintes e amigos”, disse o gerente-executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto.

A EBC divulgou uma nota de pesar pelo falecimento da empregada. “Neste momento de tristeza, a EBC se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho”.

O velório será realizado até às 11h de quarta-feira (27), em Osasco (SP).