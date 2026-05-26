Fora da EBC, Magda Calipo atuou como assessora, professora, produtora de eventos e cerimonialistaLinkedIn/ Reprodução
Locutora da Rádio Nacional Magda Calipo morre em São Paulo
Ela ingressou na então Radiobrás em 2004
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