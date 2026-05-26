Resultado de exame laboratorial aponta fraude em produtos da marca de azeite San Paolo - MAPA/ Divulgação

Resultado de exame laboratorial aponta fraude em produtos da marca de azeite San PaoloMAPA/ Divulgação

Publicado 26/05/2026 19:16

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) identificou irregularidades no lote 260289 do azeite de oliva extravirgem da marca San Paolo, considerado desclassificado e impróprio para consumo humano.



As análise das amostras coletadas confirmou a presença de mistura de outros óleos vegetais na composição do produto, caracterizando fraude. Com base no resultado laboratorial, a fiscalização determinou o recolhimento imediato do lote irregular.



Também foram identificadas irregularidades relacionadas à empresa responsável pela importação e comercialização do produto. O endereço e o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) informados nos rótulos e nos documentos fiscais não foram localizados ou confirmados.



A empresa foi notificada pela Superintendência Federal de Agricultura em São Paulo, mas não apresentou manifestação dentro do prazo e será autuada administrativamente.



“A comercialização do produto constitui infração grave, e os estabelecimentos que mantiverem os itens à venda poderão ser responsabilizados. O Ministério orienta os consumidores a interromperem imediatamente o uso do produto e solicitarem a substituição, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor”, informou a pasta.



A Agência Brasil não localizou o contato da empresa.



Dicas

Segundo o Ministério da Agricultura, para evitar comprar um azeite fora dos critérios de conformidade, o consumidor deve seguir algumas orientações:



- Desconfie do preço (produtos com valores muito abaixo do praticado pelo mercado devem acender um alerta)

- Confira a lista dos produtos irregulares já apreendidos em ações do Mapa

- Fique atento às características da embalagem: o vidro deve ser escuro

- Prefira produtos com a data de envaze mais recente