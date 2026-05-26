A nova lista de projetos comunitários aprovados garante bolsas de estudos e salário para professores - Rovena Rosa / Agência Brasil

A nova lista de projetos comunitários aprovados garante bolsas de estudos e salário para professoresRovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 26/05/2026 18:44

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta terça-feira (26), o resultado da seleção de 504 novos cursinhos que integrarão a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) referente ao edital 4/2026.



O resultado pode ser acessado na página oficial da CPOP, no portal do MEC.



Esta é a terceira ampliação do projeto em 2026, ano com previsão de 1.532 turmas contempladas.



Beneficiados

Os cursinhos integrados na CPOP devem atender, prioritariamente, estudantes oriundos de escolas públicas, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e com renda familiar de até um salário mínimo por pessoa.



A rede oferece suporte técnico e financeiro a cursinhos pré-vestibulares populares e comunitários de todo o país visando preparar os estudantes socialmente vulneráveis para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal porta de entrada na educação superior no Brasil.



Em 2025, 92,4% os bolsistas da CPOP participaram da última edição do exame.



Próximos passos

O período de cadastro das instituições, coordenadores, professores e estudantes termina neste sábado (1º de junho). As aulas também estão previstas para começar nesse mesmo dia.



Benefícios

A Rede Nacional de Cursinhos Populares oferece suporte técnico e financeiro a cursinhos pré-vestibulares populares e comunitários em todo o país para a preparação de estudantes que buscam ingressar no ensino superior.



Cada proposta selecionada receberá até R$ 185 mil. Os valores incluem, entre outras ações, o apoio financeiro para educadores, coordenadores e profissionais de apoio técnico-pedagógico e psicossocial; a aquisição de recursos materiais para as atividades administrativas, além do auxílio-permanência de R$ 200 mensais para estudantes.



Este último benefício será pago por até oito meses ao aluno e poderá atender de 20 a 40 estudantes por projeto contemplado.



Rede nacional

Lançada em março de 2025, a iniciativa quer fortalecer cursinhos populares e comunitários, oferecer orientações pedagógicas voltadas ao Enem, ampliar as oportunidades de ingresso na educação superior e contribuir para o aumento da participação no exame.