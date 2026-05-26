Tarcísio (Republicanos) aproveitou a entrega de obras na capital para sinalizar o afastamento do senador - Pablo Jacob / Governo Estado SP

Tarcísio (Republicanos) aproveitou a entrega de obras na capital para sinalizar o afastamento do senadorPablo Jacob / Governo Estado SP

Publicado 26/05/2026 19:13

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato à reeleição, afirmou nesta terça-feira (26) que o pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, tem que "explicar muito bem" o seu envolvimento com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

O chefe do Executivo paulista subiu o tom ao avaliar o impacto do caso no eleitorado: "Acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar. Eu acho que a população está vendo esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo. Isso deixa a sociedade em alerta. E aí, tudo tem que ser muito bem explicado", disparou Tarcísio.

As declarações foram feitas após entrega da primeira etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Perus, na zona norte da capital paulista. Também compareceu ao evento o prefeito da capital, Ricardo Nunes, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Tarcísio é o coordenador da campanha presidencial de Flávio em São Paulo, mas não tem realizado agendas conjuntas após a divulgação dos áudios do senador enviados a Vorcaro. Em coletiva de imprensa, o governador argumentou que cumpre suas funções administrativas no cargo: "Eu tenho uma agenda de governador. Veja: eu estou governando o Estado. Quando é que eu vou pensar em eleição? No período da campanha, no período da eleição", justificou o mandatário.

Como mostrou o Estadão, aliados de Tarcísio veem o governador blindado da crise de Flávio Bolsonaro, mas querem evitar agendas conjuntas.

O chefe do Executivo paulista garantiu ainda que comparecerá na Marcha para Jesus no dia 4 de junho. Ao ser questionado, Tarcísio disse não saber se Flávio comparecerá ao evento e que a pergunta deve ser feita ao senador.

Como mostrou o Estadão, aliados de Tarcísio veem o governador blindado da crise de Flávio Bolsonaro, mas querem evitar agendas conjuntas.

O chefe do Executivo paulista garantiu ainda que comparecerá na Marcha para Jesus no dia 4 de junho. Ao ser questionado, Tarcísio disse não saber se Flávio comparecerá ao evento e que a pergunta deve ser feita ao senador.

A relação entre Flávio e o banqueiro está centrada nas negociações financeiras para o patrocínio de um filme sobre Jair Bolsonaro, o "Dark Horse". Mensagens e áudios revelados pelo portal The Intercept Brasil, em 13 de maio, e confirmadas pelo Estadão, expuseram que o político negociou valores diretamente, que chegariam a R$ 134 milhões para custear as gravações.

Inicialmente, Flávio negou qualquer conexão entre ele e sua família com Vorcaro. Após as revelações, o pré-candidato a presidente admitiu publicamente o pedido de dinheiro e até uma visita à residência do dono do Banco Master, quando o banqueiro já utilizava tornozeleira eletrônica.

O senador justificou esse encontro afirmando que foi apenas para "colocar um ponto final" e encerrar a relação comercial. Mas, em entrevista à Globonews, o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, contradisse a versão do parlamentar: "O pré-candidato foi até a casa do réu para ver se conseguia o restante do dinheiro", desmentiu o dirigente partidário.