Flávio Bolsonaro se encontrou com Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca - Reprodução/Redes sociais

Flávio Bolsonaro se encontrou com Donald Trump no Salão Oval da Casa BrancaReprodução/Redes sociais

Publicado 26/05/2026 18:54

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se encontrou, nesta terça-feira (26), com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A visita foi feita no Salão Oval da Casa Branca, em Washington.

Com a credibilidade política fragilizada após a divulgação de conversas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o senador foi aos EUA com o objetivo de fortalecer a imagem junto à direita internacional e o eleitorado no Brasil.

A viagem foi articulada junto ao governo americano pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), que mora nos Estados Unidos há mais de um ano. O irmão do senador é investigado por atuar politicamente no exterior e também está envolvido no escândalo do financiamento do filme sobre o ex-presidente, "Dark Horse"

Flávio divulgou nas redes sociais que estava no local para uma "conversa muito bacana" com Trump. A imagem do encontro foi publicada logo após o encontro.

Segundo o g1, os assuntos tratados na conversa foram a classificação de facções como organizações terroristas e a garantia plena da liberdade de expressão nas redes sociais no Brasil.