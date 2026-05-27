Aldo Rabelo promete acionar os tribunais para reverter situação - Pedro França / Agência Senado

Aldo Rabelo promete acionar os tribunais para reverter situaçãoPedro França / Agência Senado

Publicado 27/05/2026 14:31 | Atualizado 27/05/2026 15:24

A Justiça Eleitoral de São Paulo acatou, na última segunda-feira (25), o pedido de oficialização do cancelamento de filiação do ex-ministro Aldo Rebelo à sigla Democracia Cristã (DC). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra Rebelo como não filiado a partido político.

O juiz eleitoral Tiago Machado determinou que a desfiliação fosse anotada com data retroativa à última sexta-feira (22), data da deliberação da agremiação.

Ao Estadão, Aldo Rebelo, que segue se apresentando como pré-candidato à Presidência pelo Democracia Cristã (DC), afirmou que já apresentou recurso. O político minimizou a decisão em sua resposta: "O que houve foi uma homologação de uma desfiliação, e isso será judicializado, como o processo de expulsão se vier a ser aberto, que não foi", comentou o ex-ministro.

O pré-candidato também subiu o tom contra a atual liderança da legenda: "Todas as artimanhas para retirar ou impedir a minha candidatura serão derrubadas na Justiça, não há dúvida. Porque todas as tentativas estão eivadas de ilegalidades e irregularidades. Expulsão precisa de um processo longo, demorado", afirmou Rebelo.

Na semana passada, a direção nacional do Democracia Cristã (DC) autorizou a abertura de procedimento disciplinar pela expulsão sumária do ex-ministro, que era o pré-candidato da legenda à Presidência da República. A medida resultou na comunicação da desfiliação de Rebelo à Justiça Eleitoral.

Segundo Rebelo, Caldas decidiu pela troca por estar "atormentado" com a possibilidade de o caso Master atingir sua família em Alagoas. Para ele, um ex-ministro do STF poderia ajudar a blindar investigações contra o presidente do Democracia Cristã (DC). A reunião do diretório nacional pela expulsão do ex-ministro se deu após essas falas.

À Coluna do Estadão, ele pontuou que as decisões majoritárias devem respeitar os ritos internos: "A escolha do pré-candidato não é uma escolha pessoal do presidente do partido, é uma escolha coletiva na convenção", defendeu o político. "Como você convida alguém para um compromisso e depois desmancha sem avisar? Não é correto, não é procedimento que se faça", criticou Rebelo.