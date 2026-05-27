Auditores do trabalho constataram as precárias condições às quais o idoso era submetidoPF / Reprodução
PF e Ministério do Trabalho resgatam idoso submetido a trabalho análogo à escravidão
Vítima de 70 anos enfrentava jornadas exaustivas
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