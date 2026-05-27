Auditores do trabalho constataram as precárias condições às quais o idoso era submetido - PF / Reprodução

Auditores do trabalho constataram as precárias condições às quais o idoso era submetidoPF / Reprodução

Publicado 27/05/2026 15:57

Rio - Um homem de 70 anos foi resgatado em uma ação conjunta com a Polícia Federal (PF) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quarta-feira (27), no município de Ponta Grossa, Paraná.

A ação aconteceu após a Procuradoria do Trabalho em Ponta Grossa receber denúncias de que um idoso estava trabalhando em um ambiente sem higiene adequada, com falta de alimentos, água potável e submetido a uma carga horária acima do permitido por lei, sem descanso.

Durante a fiscalização, os auditores do trabalho constataram que o homem era submetido a condições análogas a de escravidão, pela situação degradante e o excesso de jornada de trabalho.