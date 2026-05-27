Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde fevereiro de 2025 - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde fevereiro de 2025Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 27/05/2026 16:17 | Atualizado 27/05/2026 17:50

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), tratou sobre o financiamento do filme Dark Horse com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, por intermediação de Thiago Miranda, sócio do Portal Leo Dias. De acordo com mensagens divulgadas nesta quarta-feira (27) pelo site Intercept Brasil, ele deu orientações sobre como facilitar o envio de dinheiro aos Estados Unidos para a produção sobre a vida do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também do Partido Liberal (PL).



O ex-parlamentar detalhou as barreiras burocráticas para a transferência internacional em suas comunicações: "O ideal seria haver os recursos já nos EUA. Que dos EUA para o EUA é tranquilo. Se a empresa brasileira a enviar aos EUA não tiver aquele grande orçamento que mencionamos como exemplo, será problemático, vai ser necessário fazer as remessas aos poucos e isto tardaria cerca de 6 meses, calculamos", disse Eduardo em mensagem para Miranda, conforme publicou o veículo.



O político demonstrou preocupação com os prazos e sugeriu pressa na remessa de valores: "Meu receio é que você seja solícito, bom coração, mas tenha essa dificuldade. Solução: enviar o máximo possível ainda neste sistema atual, com o remetente atual e etc. Será que conseguimos?", escreveu o ex-deputado.



Eduardo também disse a Miranda que o corretor de imóveis Altieris Santana estava à disposição para se reunião com quem quer que seja. Santana é um dos controladores do Havengate Development Fund LP (fundo sediado no Texas), ao lado do advogado Paulo Calixto — ligado a Eduardo.



Parte do valor de R$ 134 milhões negociado para o filme entre a família Bolsonaro e Vorcaro foi transferida para esse fundo pela Entre Investimentos e Participações, que atuava em parceria com empresas do dono do Master.



O Intercept Brasil procurou Altieris Santana, Paulo Calixto, Thiago Miranda e a defesa de Daniel Vorcaro, mas não recebeu respostas.



O ex-parlamentar está em território norte-americano desde fevereiro de 2025, quando viajou para tentar uma interferência estrangeira nos julgamentos da Suprema Corte brasileira.



A reportagem do Intercept esteve na casa em que o ex-deputado está morando. O imóvel está localizado em Southlake, no Texas. O repórter foi atendido na residência por Heloísa, mulher de Eduardo Bolsonaro. Ela disse que o marido não estava em casa e que eles não dariam entrevista.



Na semana passada, Eduardo gravou um vídeo dizendo que havia comunicado à polícia sobre um homem que estava rondando a sua residência.



Ainda segundo o site, a residência tinha um anúncio de aluguel no valor de cerca de R$ 30 mil por mês até fevereiro de 2025. O imóvel, que tem quatro quartos e piscina, pertence ao Bunce Family Trust, um fundo familiar privado registrado em nome dos administradores legais Christopher Bunce e Natalie Bunce, desde 2019. Eles não foram localizados pela reportagem.



PF investiga repasses de Vorcaro

Como mostrou o Estadão, a Polícia Federal (PF) investiga os acertos de pagamento entre Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), pré-candidato à Presidência da República, que pediu dinheiro ao banqueiro para a obra.



Uma das linhas de apuração a ser verificada é se os recursos foram desviados para um fundo sediado no Texas ligado ao ex-deputado e usado para custear a permanência dele no país, já que o Judiciário havia bloqueado contas e dificultado o recebimento de recursos no exterior.



O ex-deputado também reconheceu ter constado como produtor-executivo num contrato antigo com a produtora responsável pelo filme Dark Horse, posição da qual teria saído posteriormente, ao se mudar para os Estados Unidos, limitando-se a ceder os direitos autorais — uma vez que foi representado por um ator no longa.