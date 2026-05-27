Relatório do deputado Leo Prates que dá fim a escala 6x1 foi aprovado por comissão especialDivulgação/Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara inicia análise da PEC que põe fim à escala 6x1
PL quer dar preferência ao texto que define uma carga máxima de 36 horas; Governistas acreditam que sugestão da oposição serve para tumultuar votação
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