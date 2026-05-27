Relatório do deputado Leo Prates que dá fim a escala 6x1 foi aprovado por comissão especial - Divulgação/Câmara dos Deputados

Relatório do deputado Leo Prates que dá fim a escala 6x1 foi aprovado por comissão especialDivulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 27/05/2026 19:28

Maior partido de oposição, o PL anunciou que defenderá um destaque - sugestão - para dar preferência ao texto que define uma carga máxima de 36 horas. A ideia é rejeitada por partidos como PP e União Brasil. Segundo governistas, a sugestão do PL serve como uma forma de tumultuar a votação.