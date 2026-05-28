PEC é de autoria do deputado Marcelo CrivellaTomaz Silva / Agência Brasil
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Proposta prevê isenção de impostos para entidades assistenciais e beneficentes ligadas a confissões religiosas, como creches, asilos e comunidades terapêuticas
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