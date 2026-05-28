Coronel Cleide Barcelos é a primeira mulher a assumir o comango-geral nos 251 anos PM mineira - Karoline Barreto / Imprensa MG

Coronel Cleide Barcelos é a primeira mulher a assumir o comango-geral nos 251 anos PM mineiraKaroline Barreto / Imprensa MG

Publicado 28/05/2026 11:40

O governo de Minas Gerais realizou na noite desta terça-feira (26) a posse da coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, de 48 anos, como comandante-geral da Polícia Militar. Ela é a primeira mulher a assumir o cargo nos 251 anos da instituição.

Cleide Barcelos substitui o coronel Frederico Otoni Garcia, que foi para a reserva. Na solenidade, o governador Mateus Simões (PSD) destacou as qualidades da nova comandante e disse que teve a "alegria" de nomear a primeira mulher para o cargo.

"Eu tenho a alegria de ser o governador a nomear a primeira comandante mulher da corporação. Neste governo, tivemos a oportunidade de acabar com a limitação da participação das mulheres da Polícia Militar, que era limitada a 10% até o último concurso, e agora, de ter a oportunidade de ver a PMMG sendo comandada por uma mulher preparada, capaz, pronta para o serviço como ela."

Em discurso, Cleide celebrou a coragem de mulheres "pioneiras" e afirmou que deve haver um trabalho para que as futuras gerações encontrem uma instituição "mais forte, humana e comprometida com a valorização das pessoas".

"Neste ano em que comemoramos os 45 anos do ingresso das mulheres na corporação, celebramos não apenas as conquistas alcançadas, mas também a coragem das pioneiras que abriram caminhos, superaram desafios e ajudaram a transformar a história da nossa democracia. Há muito que comemorar, mas ainda muito mais a construir, a celebrar e a sonhar para que as futuras gerações encontrem uma instrução cada vez mais forte, humana e comprometida com a valorização das pessoas."

Trajetória

Formada em Direito e com especialização em Direito Militar, Gestão Estratégica de Pessoas e Violência Doméstica, Cleide Barcelos ingressou na Polícia Militar em 1997. Ela tem experiência em funções operacionais, estratégicas e de gestão.

Antes de ser nomeada comandante-geral, a coronel ocupava a Diretoria de Proteção Social da corporação. Nos 29 anos de serviço, Cleide já esteve à frente da Diretoria de Comunicação Organizacional e comandou a 1ª Companhia de Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica. Também foi subchefe do Gabinete Militar do Governador (GMG).