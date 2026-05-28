Criança chegou a ser levada para a UPA Santa Terezinha, em Belo Horizonte, mas não resistiu - Reprodução / Google Street View

Criança chegou a ser levada para a UPA Santa Terezinha, em Belo Horizonte, mas não resistiuReprodução / Google Street View

Publicado 28/05/2026 09:25

Um bebê de apenas 1 ano e 9 meses morreu nesta quarta-feira (27), após ter o pescoço cortado por uma linha com cerol enquanto brincava em um velotrol com a irmã, de 21 anos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, a criança estava sendo empurrada pela irmã mais velha, que caminhava pela via. Um motociclista, que seguia no sentido contrário da rua, passou pela jovem quando um homem começou a gritar para que ele parasse. Nesse momento, a irmã percebeu que a criança estava quieta e notou uma grande quantidade de sangue escorrendo pelo pescoço do bebê.

A criança chegou a ser levada para a UPA Santa Terezinha, em Belo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos. A linha provocou cortes profundos na traqueia, na artéria e na musculatura do pescoço da vítima.



O enterro do menino será realizado nesta quinta-feira (28), com início previsto para as 9h30. Já o sepultamento está marcado para as 16h.



Um homem foi preso pela corporação após confessar que soltava pipa na região.