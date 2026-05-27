Deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) surpreendeu com discurso na Câmara durante votação pelo fim da escala 6x1 - Reprodução de TV

Deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) surpreendeu com discurso na Câmara durante votação pelo fim da escala 6x1Reprodução de TV

Publicado 27/05/2026 22:18 | Atualizado 27/05/2026 22:31

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) defendeu, na noite desta quarta-feira (27), a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1 e acabou chamando atenção ao afirmar que a medida permitirá aos brasileiros “fazer sexo em paz”.



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A declaração do parlamentar - que usava capacete, colete refletor e Bíblia na mão - ocorreu durante a votação do requerimento de encerramento da discussão da PEC 221/2019, conhecida como PEC do fim da escala 6x1, em debate no plenário da Câmara dos Deputados.



“O trabalhador doente, além de não render, quebra a máquina. E nessa escala 5x2, além de melhorar a vida das famílias, os trabalhadores e trabalhadoras terão tempo, inclusive, para terem mais filhos, portanto, fazerem seu sexo em paz e com mais tranquilidade”, afirmou o parlamentar, para a surpresa de muitos e gargalhadas de outros.



Durante o discurso, Isidório também comparou o atual modelo de jornada à escravidão. “O Avante vota sim, porque nós não somos escravos. Trabalhadores e trabalhadoras não são escravos, são seres humanos, têm dignidade e são a alavanca do progresso de uma nação, são seus trabalhadores e suas trabalhadoras”, declarou.



A proposta em discussão reduz a carga horária semanal de 44 para 40 horas, mantém os salários e estabelece dois dias obrigatórios de descanso por semana. O texto aprovado em comissão especial ainda prevê escalas flexíveis para setores considerados essenciais, como saúde e segurança pública.



A PEC também autoriza negociações específicas para categorias classificadas como “hipersuficientes”, formadas por profissionais com ensino superior e maior faixa salarial.



Considerada uma das principais pautas econômicas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 2026, a proposta é analisada em meio ao calendário eleitoral. O Congresso Nacional entra em recesso em julho e só retoma as atividades em outubro, após o primeiro turno das eleições presidenciais.