Hugo Motta adiou votação por acreditar que relatora ainda faz ajustes na PLP devido a ausência Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Hugo Motta adia votação do PLP dos combustíveis mais uma vez
Texto determina o uso de arrecadação extraordinária para redução de tributos
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Câmara aprova projeto de desenvolvimento da indústria de fertilizantes, que volta ao Senado
Federação PSOL- Rede, bem como os partidos Novo e Missão, fizeram manifestação contrária em votação simbólica
Alcolumbre promulga trecho da LDO que autoriza repasses a estados e municípios em ano eleitoral
Texto libera doação de tratores, ambulâncias e cestas básicas
Senado aprova projeto que cria política para estudantes superdotados
Texto prevê aceleração de estudos e agrupamentos por interesses
Plenário da Câmara inicia análise da PEC que põe fim à escala 6x1
PL quer dar preferência ao texto que define uma carga máxima de 36 horas; Governistas acreditam que sugestão da oposição serve para tumultuar votação
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