Hugo Motta adiou votação por acreditar que relatora ainda faz ajustes na PLP devido a ausência - Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Hugo Motta adiou votação por acreditar que relatora ainda faz ajustes na PLP devido a ausência Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Publicado 27/05/2026 20:01

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), adiou nesta quarta-feira, 27, a votação do projeto de lei complementar (PLP) do governo que converte a arrecadação extraordinária em redução proporcional de tributos federais sobre os combustíveis.

O texto é relatado pela deputada Marussa Boldrin (Republicanos-GO), que foi chamada por Motta à tribuna três vezes para proferir seu parecer ao plenário, mas não compareceu. Diante da ausência, o presidente da Câmara disse acreditar que a relatora estivesse fazendo ajustes no texto e passou ao próximo item da pauta, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais.