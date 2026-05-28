Lula agradeceu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, pela aprovação da PECRicardo Stuckert / PR

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na noite desta quarta-feira (28), que o fim da escala 6x1 é uma "conquista civilizatória". A declaração aconteceu minutos depois que a Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho.
Em postagem na rede social X, o presidente destaca que o texto era um "compromisso assumido pelo Governo do Brasil" e defende que as duas folgas semanais permitem que o trabalhador tenha mais tempo com a família e uma vida "além do trabalho".
"Mais do que horas no relógio, estamos devolvendo aos trabalhadores e trabalhadoras o direito ao convívio com a família. Ao descanso. À vida além do trabalho. As duas folgas semanais significam mais tempo para estudar, se divertir, cuidar da saúde e ver os filhos crescerem. "
Lula disse também que a aprovação é uma vitória para as mulheres, que "enfrentam uma jornada superior, desigual".
"É uma vitória sobretudo das mulheres que, historicamente e injustamente, enfrentam jornada superior, desigual. Uma medida que só foi possível graças à imensa mobilização da sociedade."
Na publicação, o presidente faz agradecimento ao presidente da Câmara e aos parlamentares que votaram a favor da proposta, e diz que o governo seguirá "trabalhando intensamente" para a aprovação do texto no Senado.
"Agradeço ao presidente Hugo Motta e também o apoio decisivo dos parlamentares que construíram ampla maioria na Câmara. A proposta agora segue para o Senado. Seguiremos trabalhando intensamente pela sua aprovação definitiva."
Aprovação da PEC
A Proposta de Emenda à Constituição 221/19 foi aprovada em dois turnos na Câmara, no fim da noite desta quarta-feira. Na primeira votação, foram 472 votos favoráveis e 22 contrários, e 461 a 19 na segunda.
PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada na Câmara no fim da noite de quarta-feira - Bruno Spada / Câmara dos Deputados
PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada na Câmara no fim da noite de quarta-feiraBruno Spada / Câmara dos Deputados
O texto da PEC determina a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem impactos no salário. A proposta garante ao menos duas folgas semanais, das quais uma preferencialmente aos domingos, com transição prevista em até 14 meses. 
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Lula agradeceu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, pela aprovação da PEC
PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada na Câmara no fim da noite de quarta-feira