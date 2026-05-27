PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada na Câmara no fim da noite de quarta-feira - Bruno Spada / Câmara dos Deputados

PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada na Câmara no fim da noite de quarta-feiraBruno Spada / Câmara dos Deputados

Publicado 27/05/2026 23:17 | Atualizado 28/05/2026 09:24

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (27) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/19 que a acaba com a escala de trabalho 6x1. Foram 472 votos favoráveis e 22 contrários no primeiro turno, e 461 a 19 no segundo.



Após a aprovação, o texto segue para o Senado onde serão necessários os votos de no mínimo 49 senadores.



O texto da PEC determina a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e sem redução salarial. Pela proposta, o fim da escala 6x1, com garantia de ao menos duas folgas semanais, das quais uma preferencialmente aos domingos, entrará em vigor 60 dias após a promulgação do texto.

*Com informações da Agência Brasil