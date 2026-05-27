PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada na Câmara no fim da noite de quarta-feiraBruno Spada / Câmara dos Deputados
Após a aprovação, o texto segue para o Senado onde serão necessários os votos de no mínimo 49 senadores.
O texto da PEC determina a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e sem redução salarial. Pela proposta, o fim da escala 6x1, com garantia de ao menos duas folgas semanais, das quais uma preferencialmente aos domingos, entrará em vigor 60 dias após a promulgação do texto.
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