Coco ralado da marca Casa de Mãe é produzido pela QualicocoReprodução
Anvisa determina recolhimento de coco ralado por excesso de enxofre
Medida atinge lote da marca Casa de Mãe
Mulher jogada de penhasco por ex-companheiro recebe alta
Vítima só foi encontrada 24 horas depois da tentativa de feminicídio
Fintech ligada ao PCC movimentou R$ 1 bi em dinheiro vivo
Instituição representa demanda histórica do movimento indígena
Improbidade só deve ser punida se houver intenção do agente, diz STF
Ministros validaram mudanças feitas em 2021 na legislação
Promotor de Justiça já havia feito alerta sobre risco da soberania do Brasil
Em entrevista à Rádio Nacional em março, Lincoln Gakiya disse que ato dos EUA de classificar PCC e CV como organizações terroristas ameaça a segurança do país
Flávio Bolsonaro comemora após EUA listarem CV e PCC como grupos terroristas: 'Grande dia'
Frase do senador faz referência à fala do seu pai quando o ex-deputado Jean Wyllys anunciou que deixaria o Brasil
EUA vai classificar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas
Decisão foi tomada um dia após reunião entre o secretário de Estado americano e Flávio Bolsonaro
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