Coco ralado da marca Casa de Mãe é produzido pela Qualicoco - Reprodução

Coco ralado da marca Casa de Mãe é produzido pela QualicocoReprodução

Publicado 28/05/2026 08:51

A Anvisa determinou o recolhimento do coco ralado da marca Casa de Mãe após uma análise detectar excesso de dióxido de enxofre no produto. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (28).

A decisão atinge o lote 13/25 do alimento, que tem validade prevista até setembro de 2026. A marca Casa de Mãe pertence ao grupo de supermercados Unigrupo, mas o produto é fabricado pela empresa Qualicoco Ltda (CNPJ 04.522.379/0006-65).

De acordo com a resolução, estão suspensas a comercialização, a distribuição, a propaganda e o consumo do alimento. A medida foi tomada após uma análise Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (LACEN) identificar excesso de dióxido de enxofre no produto.

O dióxido de enxofre é utilizado como conservante de alimentos, mas a quantidade encontrada no coco ralado (826 mg/kg) estava acima dos limites estabelecidos.

Consumidores que tenham adquirido o lote 13/25 devem suspender o consumo e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa.

A reportagem procurou a Casa de Mãe, a Unigrupo e Qualicoco, mas ainda não obteve resposta. O espaço para manifestação segue aberto.



