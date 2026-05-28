O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 6 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h
As seis dezenas do concurso 3.012 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quinta-feira (28), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 6 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no portal das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
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