Segundo a PM, o homem foi encontrado com marcas de tiros nas costas e na cabeçaDivulgação / PMMG
Homem é executado a tiros durante pintura de rua para a Copa do Mundo em BH
Ninguém foi preso até o momento
Um homem, de 26 anos, foi executado a tiros enquanto participava da pintura de uma via para a Copa do Mundo, nesta quarta-feira (27), em Belo Horizonte, Minas Gerais. O crime ocorreu por volta das 15h45.
Segundo a Polícia Militar, os agentes encontraram o homem caído de bruços dentro de um estabelecimento, com marcas de tiros nas costas e na cabeça.
A perícia da Polícia Civil esteve no local, e o rabecão removeu o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML). Um casal que presenciou o crime contou aos policiais que estava com a vítima no momento da pintura da rua. De acordo com eles, um churrasco acontecia no bar quando dois homens chegaram em uma motocicleta.
O passageiro desceu armado e atirou contra a vítima, que tentou correr para dentro do bar, mas continuou sendo atingida pelos disparos. Familiares contaram à polícia que não conhecem pessoas que possam ter possíveis desavenças com a vítima e relataram que ele começou a trabalhar recentemente no ramo de eventos.
Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pela Delegacia de Venda Nova da Polícia Civil.
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