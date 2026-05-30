Entre os feridos dos tiros na estadão do metrô São Bento estavam uma criança e o paiReprodução/Redes sociais
Entre as vítimas dos disparos estão uma criança e seu pai, um homem de 30 anos, que sofreu fratura no braço esquerdo e perfurações no abdômen e coxa esquerda, sendo encaminhado à Santa Casa.
Em entrevista à GloboNews, o delegado Tom Blumer, do Garra Dope, disse que o agente estava fazendo compras na região da Rua 25 de Março quando foi abordado por três homens, um deles armado. Ao ser anunciado o assalto, o policial teria reagido, desencadeando uma troca de tiros.
Segundo relatos de passageiros nas redes sociais, houve tumulto no entorno da estação, e os trens da Linha 1-Azul passaram a circular com velocidade reduzida. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um policial ao lado de um homem ensanguentado caído no chão da estação.
Segundo o Metrô, os agentes de segurança atuaram em apoio à Polícia Militar para atendimento a uma ocorrência iniciada na entrada da estação São Bento, no início da tarde deste sábado.
"Durante o caso, uma denúncia de que um indivíduo havia acessado a via obrigou a paralisação temporária da circulação de trens no trecho, para inspeção no local, o que acabou não se confirmando", afirmou em nota.
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