Entre os feridos dos tiros na estadão do metrô São Bento estavam uma criança e o pai - Reprodução/Redes sociais

Entre os feridos dos tiros na estadão do metrô São Bento estavam uma criança e o paiReprodução/Redes sociais

Publicado 30/05/2026 19:08

Cinco pessoas ficaram feridas após disparos de arma de fogo em frente à Estação São Bento do Metrô, no Centro de São Paulo, na tarde deste sábado, 30, segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros no X.



Entre as vítimas dos disparos estão uma criança e seu pai, um homem de 30 anos, que sofreu fratura no braço esquerdo e perfurações no abdômen e coxa esquerda, sendo encaminhado à Santa Casa.



Outras duas vítimas foram transportadas por equipes do Metrô. Já a quarta e a quinta vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.



Informações preliminares apontam que a ocorrência está relacionada a uma tentativa de roubo envolvendo um policial civil de folga.



Em entrevista à GloboNews, o delegado Tom Blumer, do Garra Dope, disse que o agente estava fazendo compras na região da Rua 25 de Março quando foi abordado por três homens, um deles armado. Ao ser anunciado o assalto, o policial teria reagido, desencadeando uma troca de tiros.



Segundo relatos de passageiros nas redes sociais, houve tumulto no entorno da estação, e os trens da Linha 1-Azul passaram a circular com velocidade reduzida. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um policial ao lado de um homem ensanguentado caído no chão da estação.



Segundo o Metrô, os agentes de segurança atuaram em apoio à Polícia Militar para atendimento a uma ocorrência iniciada na entrada da estação São Bento, no início da tarde deste sábado.



"Durante o caso, uma denúncia de que um indivíduo havia acessado a via obrigou a paralisação temporária da circulação de trens no trecho, para inspeção no local, o que acabou não se confirmando", afirmou em nota.