O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6Agência Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 10 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
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Classificação do PCC e CV como terroristas pelos EUA deve enrijecer fiscalização para concessão de vistos
Iniciativa assinada por Marco Rubio possivelmente impactará a maneira como o Brasil recebe investimentos econômicos externos
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