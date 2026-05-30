O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6 - Agência Brasil

O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6Agência Brasil

Publicado 30/05/2026 10:40

As seis dezenas do concurso 3.013 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 10 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no portal das Loterias Caixa

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.