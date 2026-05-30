Casal que traficava demonstrou-se muito nervoso em primeira abordagem dos agentes da PRF - PRF/ Divulgação

Casal que traficava demonstrou-se muito nervoso em primeira abordagem dos agentes da PRFPRF/ Divulgação

Publicado 30/05/2026 07:59

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (29), mais de 15 kg de maconha escondidos dentro de uma caixa de som, guardada dentro de um carro que trafegava pela BR- 317, na altura do município de Senador Guiomard (AC). Um casal foi preso pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a PRF, os agentes abordaram os suspeitos durante um policiamento móvel na rodovia. A equipe parou o carro do casal e, durante a entrevista inicial, o condutor e a passageira mostraram estar muito nervosos – davam respostas desconexas e contraditórias sobre os motivos e detalhes da viagem.

Durante a vistoria no veículo de passeio, os agentes encontraram dentro da caixa de som 15 tabletes e uma porção menor que totalizavam 15,6 kg de maconha. A erva era do tipo skunk, entorpecente com alto teor de pureza.

O condutor confessou que buscou a substância no município de Epitaciolândia (AC) e que receberia pagamento pelo transporte da carga. A polícia deu voz de prisão em flagrante e encaminhou o casal à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard. Os celulares, o veículo, a maconha e uma quantia de dinheiro também foram apreendidos.