Casal que traficava demonstrou-se muito nervoso em primeira abordagem dos agentes da PRFPRF/ Divulgação
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Casal que traficava recebeu voz de prisão, e a carga foi apreendida
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