Menino foi resgatado com uma mordida de tubarão na mão esquerda e na região do quadril - Reprodução/Redes sociais

Menino foi resgatado com uma mordida de tubarão na mão esquerda e na região do quadrilReprodução/Redes sociais

Publicado 31/05/2026 17:03 | Atualizado 31/05/2026 17:03

Uma criança de 11 anos foi mordida por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, neste domingo (31). João Lucas Nemézio foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital da Aeronáutica.

Região possui o maior registro de casos de ataques de tubarão no Estado. Este é o terceiro caso de 2026. O menino foi mordido na área do quadril e na mão esquerdo.

Após ser levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o menino foi transferido para o Hospital da Restauração, no Derby, Centro do Recife.