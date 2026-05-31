Menino foi resgatado com uma mordida de tubarão na mão esquerda e na região do quadrilReprodução/Redes sociais
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