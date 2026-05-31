Celina Leão (PP) assumiu o comando do Distrito Federal após a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB)Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
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