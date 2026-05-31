O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6 - Agência Brasil

O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6Agência Brasil

Publicado 31/05/2026 12:13

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.013 da Mega-Sena, realizado neste sábado (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 16 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados são: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44.



46 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.161,69 cada

2.918 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 861,70 cada



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (2), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.