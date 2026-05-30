Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cadaMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Confira as dezenas sorteadas do concurso 3.013 da Mega-Sena
A previsão de premiação é de R$ 10,3 milhões
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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 10 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília