Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cada - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cadaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 30/05/2026 21:11 | Atualizado 30/05/2026 21:12

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo, as dezenas do concurso 3.013 da Mega-Sena. A previsão de premiação é de R$ 10,3 milhões. As dezenas sorteadas foram: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44



As apostas para o próximo concurso, na terça-feira (2), podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.