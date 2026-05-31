Estabelecimentos interditados pela PF ficam em São Clemente (PR) e Entre Rios do Oeste (PR) - PF/ Divulgação

Estabelecimentos interditados pela PF ficam em São Clemente (PR) e Entre Rios do Oeste (PR)PF/ Divulgação

Publicado 31/05/2026 11:21

Uma operação da Polícia Federal no município de Santa Helena (PR) resultou no resgate de 11 vítimas de exploração sexual. A dona dos estabelecimentos comerciais que exploravam as trabalhadoras foi presa preventivamente.

A ação policial, realizada na sexta-feira (29), faz parte da Operação Falsa Promessa. A PF apura tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual, redução de condição análoga à de escravidão, rufianismo e manutenção de casa de prostituição.

As investigações do caso mostram que um grupo criminoso aliciava mulheres estrangeiras, sobretudo paraguaias e argentinas, em situação de vulnerabilidade social. As vítimas chegavam no Brasil e passavam a ser exploradas em três estabelecimentos comerciais localizados nas cidades paranaenses de São Clemente e Entre Rios do Oeste.

Lá, eram submetidas a dívidas fraudulentas, intimidações, restrições de liberdade e retenção de documentos – investigações apontam que uma criança também teve seus documentos retidos. Além disso, há indícios de que as casas onde as mulheres trabalhavam continham, integral ou parcialmente, os valores obtidos nos encontros sexuais.

A polícia entrou em ação quando percebeu que as vítimas estavam sendo transferidas entre os estabelecimentos investigados. O propósito da movimentação era dificultar a localização e o resgate delas.

Dentre as resgatadas, estão oito mulheres e três crianças paraguaias. Quatro dessas vítimas escolheram ficar no Brasil no programa de acolhimento, as outras voltaram para seu país de origem.

A dona dos estabelecimentos, que estava detida na Delegacia da Polícia Civil de Santa Helena/PR, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR. A polícia fechou as casas onde acontecia a exploração sexual.