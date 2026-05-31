Zema e Kassab são cogitados para o cargo de vice na chapa de Caiado - Lula Marques/Agência Brasil

Zema e Kassab são cogitados para o cargo de vice na chapa de CaiadoLula Marques/Agência Brasil

Publicado 31/05/2026 11:12

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, sinalizou que pode ser vice do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato do partido ao Palácio do Planalto. No entanto, Kassab ressaltou que a decisão sobre a composição da chapa caberá ao candidato e à sigla. A manifestação ocorreu em postagem nas redes sociais neste sábado, 30.

"Como presidente e militante do PSD, coloco-me à disposição para ouvir e acatar qualquer decisão coletiva, sabendo, de antemão, que ela será a melhor para o futuro do nosso projeto", afirmou.

Kassab destacou, no entanto, que a palavra final sobre a formação da chapa será de Caiado, após consulta ao partido. "Obviamente, a palavra final deve ser do nosso candidato, depois de ouvidas todas as instâncias partidárias e o conjunto de nossas forças apoiadoras", escreveu.

A manifestação ocorre após lideranças do PSD, como Jorge Bornhausen e Heráclito Fortes, defenderem seu nome para a vice na chapa de Caiado. Na postagem, Kassab disse receber as indicações com "honra", mas ponderou que a definição depende de articulações políticas e de entendimentos também fora da legenda

O movimento ocorre em meio a rearranjos no campo da direita, diante dos desgastes do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após divulgação de sua relação com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Na última semana, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, pré-candidato do Novo à Presidência, admitiu a possibilidade de compor uma chapa com Caiado. Na mesma linha, o ex-governador goiano também afirmou que há espaço para uma aliança entre os dois em uma candidatura única.

Na última pesquisa Datafolha, Caiado marcou 4% das intenções de voto e Zema, 3%. Eles estão distantes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 40%, e de Flávio, que teve 31%.