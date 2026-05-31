Municípios de Boa Esperança e Campo do Meio estão entre os mais afetados pela tempestade de granizo em MG - Instagram/ Reprodução

Municípios de Boa Esperança e Campo do Meio estão entre os mais afetados pela tempestade de granizo em MGInstagram/ Reprodução

Publicado 31/05/2026 11:39

Um temporal acompanhado de granizo atingiu cidades do Sul de Minas Gerais neste sábado, 30, e provocou alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia. Os municípios de Boa Esperança e Campo do Meio estão entre os mais afetados.



Imagens feitas por moradores mostram os estragos provocados pela chuva. Em um supermercado em Boa Esperança, a água invadiu o interior do local e se espalhou pelos corredores, chegando a cobrir o piso. Outros registros mostram a força do granizo atingindo estruturas cobertas, além de propriedades rurais e trechos de estradas cobertos por gelo.





A tempestade também provocou falta de energia. De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), cerca de 7 mil moradores ficaram sem luz após a chuva. A concessionária informou que equipes foram mobilizadas e que o fornecimento será restabelecido gradualmente, com Boa Esperança e Campo do Meio entre as cidades mais afetadas.



Em comunicado, a Defesa Civil informou que, para domingo, a previsão é de chuva concentrada no leste do Estado, principalmente na Zona da Mata, no Campo das Vertentes e nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.



O órgão também alertou que a umidade relativa do ar pode ficar próxima dos 30% no Norte, no Noroeste e no Triângulo Mineiro, enquanto as temperaturas devem variar entre 7 °C e 32 °C ao longo do fim de semana.