Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 02/06/2026 07:49

As seis dezenas do concurso 3.014 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, nesta terça-feira (2).

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 16 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no portal Loterias Caixa

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.