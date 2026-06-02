Criança seguiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, mas não resistiu - Reprodução / Google Street View

Criança seguiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, mas não resistiuReprodução / Google Street View

Publicado 02/06/2026 11:53

Um casal foi preso, nesta terça-feira (2), por ter assassinado um bebê de um ano de forma violenta em Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a mãe e o padrasto da criança acionaram os agentes dizendo que o menino estava engasgado, mas uma análise médica apontou indícios de agressão.

De acordo com a corporação, os policiais chegaram à casa da família e encontraram a criança desacordada, com ferimentos na região da boca e da orelha. A mãe do bebê informou aos agentes que ele havia engasgado.

A ocorrência comunicou que os agentes notaram lesões nas mãos da mulher, que seriam compatíveis com agressões, e que o padrasto do bebê tinha manchas de sangue na blusa. Familiares informaram aos policiais que a mãe da criança tem diagnóstico de transtorno bipolar. As informações são do "Metrópoles".

A criança seguiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Os agentes realizaram manobras de reanimação durante o trajeto, mas não obtiveram sucesso. No local, o médico plantonista informou que a vítima apresentava traumatismo cranioencefálico e outras lesões no corpo.

A mãe e o padrasto do bebê acabaram presos em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante emprego de meio cruel. O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.