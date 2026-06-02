Lula disse que Marco Rubio teve uma possível participação na decisão de implementar as tarifasRicardo Stuckert / PR e AFP
Lula acusa secretário dos EUA de ser 'inimigo mortal' de países da América Latina
Fala foi feita após Washington ameaçar impor novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros
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