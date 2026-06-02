Ozivy começará a ser vendido no dia 15 - Divulgação

Ozivy começará a ser vendido no dia 15Divulgação

Publicado 02/06/2026 17:39

São Paulo - A farmacêutica EMS estabeleceu em R$ 498 o preço unitário das canetas Ozivy, feitas à base de semaglutida por síntese química, indicadas para tratamento de adultos com diabetes tipo 2.

O medicamento é a primeira semaglutida produzida no Brasil por síntese química aprovada para comercialização no País e será vendido a partir do dia 15, segundo pessoas a par do assunto ouvidas pelo Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Por meio do Programa Vida + Leve, da EMS, o produto poderá ser adquirido por R$ 452 por unidade. A farmacêutica também oferecerá uma condição promocional para o início do tratamento.

Neste programa, pacientes que aderirem ao tratamento inicial de três meses terão um desembolso médio de R$ 287 por mês, no período. Após essa etapa, o valor será de R$ 498 por caneta.

Inicialmente serão disponibilizadas mais de 500 mil canetas, com distribuição nas principais redes farmacêuticas do País. O medicamento será produzido na planta de peptídeos em Hortolândia, interior de São Paulo, que tem capacidade instalada para produzir até 40 milhões de canetas por ano, dentro de uma plataforma que recebeu investimentos superiores a R$ 1,2 bilhão em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura.

No fim de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro do produto para o tratamento de diabetes tipo 2, após a queda da patente do Ozempic, em março deste ano.

Guerra de preços

Em meio à maior oferta de produtos para tratamento da obesidade, a Novo Nordisk, produtora do Wegovy (semaglutida biológica original injetável), anunciou novas iniciativas para ampliar o acesso aos tratamentos. Segundo a empresa, o paciente irá receber sem custo a dose inicial de 0,25 mg na compra de qualquer dosagem do medicamento.

"Na prática, o benefício pode reduzir o custo para o paciente em até 50%. Neste caso, as condições especiais que envolvem a dosagem de Wegovy 0,25mg são válidas até o final dos estoques. Além disso, a nova dinâmica de preços para Wegovy na dosagem 2,4 mg permite a aquisição de três canetas pelo preço de duas. As condições especiais para Wegovy 2,4mg são válidas até o final do mês de junho", diz a Novo Nordisk.