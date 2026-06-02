Ozivy começará a ser vendido no dia 15Divulgação
Fabricante define preço da Ozivy, 1ª caneta emagrecedora brasileira
Medicamento é indicado para tratamento de adultos com diabetes tipo 2
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Deputado pede ao STF investigação de Flávio por influenciar tarifaço dos EUA
Solicitação foi protocolada junto ao processo que tornou réu o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por atuar ao lado dos Estados Unidos
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Polícia Federal investiga laços de 'Capo' da máfia italiana com PCC
Justiça determinou bloqueio e sequestro de bens avaliados em R$ 631 milhões
CNJ não foi notificado da classificação do PCC e CV como terroristas
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