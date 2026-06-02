Flávio esteve com Donald Trump na Casa Branca na última terça-feira (26)Divulgação
Deputado pede ao STF investigação de Flávio por influenciar tarifaço dos EUA
Solicitação foi protocolada junto ao processo que tornou réu o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por atuar ao lado dos Estados Unidos
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