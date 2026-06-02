Flávio esteve com Donald Trump na Casa Branca quase três semanas depois de Lula - Divulgação

Flávio esteve com Donald Trump na Casa Branca quase três semanas depois de LulaDivulgação

Publicado 02/06/2026 18:09 | Atualizado 02/06/2026 18:26

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu perfil na rede Truth Social para elogiar a visita do senador Flávio Bolsonaro à Casa Branca. Nas fotos da postagem de Trump, feita na tarde desta terça-feira (2), aparece também outro membro do clã Bolsonaro, Eduardo — que está auto exilado nos EUA desde fevereiro de 2025.



“Foi muito agradável receber Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca – Um rapaz que ama muito seu país, o Brasil!”, escreveu Trump na publicação. A visita do pré-candidato à Presidência ocorreu em 26 de maio, quase três semanas depois do encontro de Trump com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizado no último dia 7.