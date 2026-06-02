Flávio esteve com Donald Trump na Casa Branca quase três semanas depois de LulaDivulgação

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu perfil na rede Truth Social para elogiar a visita do senador Flávio Bolsonaro à Casa Branca. Nas fotos da postagem de Trump, feita na tarde desta terça-feira (2), aparece também outro membro do clã Bolsonaro, Eduardo — que está auto exilado nos EUA desde fevereiro de 2025.

“Foi muito agradável receber Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca – Um rapaz que ama muito seu país, o Brasil!”, escreveu Trump na publicação. A visita do pré-candidato à Presidência ocorreu em 26 de maio, quase três semanas depois do encontro de Trump com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizado no último dia 7.


Sobre a reunião entre os chefes de Estado, Trump comentou, em uma coletiva de imprensa, que Lula “era um bom homem”, “um cara inteligente”. Na oportunidade, os líderes discutiram questões tarifárias; terras raras e minerais críticos do Brasil; e as estratégias do combate ao crime organizado. A autoridade brasileira também disse ter saído satisfeita do encontro. 

Dois dias depois da reunião de Trump com Flávio, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou que as facções criminosas PCC e Comando Vermelho seriam classificadas como terroristas nos EUA. O senador celebrou a decisão como uma vitória. Lula reagiu negativamente à medida. A iniciativa do governo trumpista ia na direção oposta das propostas apresentadas pelo presidente brasileiro no encontro do dia 7.

Aumentando o clima de tensão entre EUA e Brasil, o presidente Donald Trump sugeriu, nesta terça-feira, que voltaria a aumentar a taxação de produtos brasileiros. Lula responsabilizou a família Bolsonaro pela imposição das tarifas. Flávio, em entrevista com a rádio mineira Itatiaia, afirmou que pediu expressamente que os EUA não taxassem as empresas brasileiras.