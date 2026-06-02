Flávio esteve com Donald Trump na Casa Branca quase três semanas depois de LulaDivulgação
“Foi muito agradável receber Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca – Um rapaz que ama muito seu país, o Brasil!”, escreveu Trump na publicação. A visita do pré-candidato à Presidência ocorreu em 26 de maio, quase três semanas depois do encontro de Trump com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizado no último dia 7.
Sobre a reunião entre os chefes de Estado, Trump comentou, em uma coletiva de imprensa, que Lula “era um bom homem”, “um cara inteligente”. Na oportunidade, os líderes discutiram questões tarifárias; terras raras e minerais críticos do Brasil; e as estratégias do combate ao crime organizado. A autoridade brasileira também disse ter saído satisfeita do encontro.
Dois dias depois da reunião de Trump com Flávio, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou que as facções criminosas PCC e Comando Vermelho seriam classificadas como terroristas nos EUA. O senador celebrou a decisão como uma vitória. Lula reagiu negativamente à medida. A iniciativa do governo trumpista ia na direção oposta das propostas apresentadas pelo presidente brasileiro no encontro do dia 7.
Aumentando o clima de tensão entre EUA e Brasil, o presidente Donald Trump sugeriu, nesta terça-feira, que voltaria a aumentar a taxação de produtos brasileiros. Lula responsabilizou a família Bolsonaro pela imposição das tarifas. Flávio, em entrevista com a rádio mineira Itatiaia, afirmou que pediu expressamente que os EUA não taxassem as empresas brasileiras.
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