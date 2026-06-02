Lula subiu o tom das críticas a Flávio BolsonaroX (antigo Twitter)/Reprodução
Lula chama Flávio de 'imbecil' e o acusa de articular taxação de produtos brasileiros
Petista disse que pré-candidato do PL ao Planalto é um 'traidor da pátria'
Nas redes, PT tenta emplacar o 'Tariflávio'
Trocadilho surgiu da possível influência de Flávio Bolsonaro na implementação de novas tarifas dos EUA
Diretor-geral da PF defende novo inquérito para investigar recursos de Vorcaro para filme
Andrei Rodrigues acredita que novos elementos trazidos sobre a participação de pessoas no exterior precisa ser analisado
Entenda como barcos repletos de cocaína levaram a PF ao elo do PCC com chefão da máfia italiana
Segundo a investigação, o esquema tinha 'elevada envergadura e especialização'
Enchentes e alagamentos lideram preocupações ambientais nas capitais
Mudanças climáticas já afetam rotina nas cidades, diz pesquisa
Tive um câncer de pele, e eu estou tratando para ficar bonitão, diz Lula
Presidente tirou o chapéu e exibiu machucados na cabeça causados pela doença
Lula acusa secretário dos EUA de ser 'inimigo mortal' de países da América Latina
Fala foi feita após Washington ameaçar impor novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros
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