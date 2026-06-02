Lula subiu o tom das críticas a Flávio Bolsonaro - X (antigo Twitter)/Reprodução

Lula subiu o tom das críticas a Flávio BolsonaroX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 02/06/2026 14:17

Rio - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) endureceu os ataques ao pré-candidato do PL ao Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (PL). Nesta terça-feira, 2, durante um evento em Catalão, interior de Goiás, Lula chamou o adversário de "imbecil". As falas do presidente ocorreram após a ameaça do governo dos Estados Unidos de impor taxas de 25% aos produtos brasileiros — que, segundo o petista, teria sido articulada por Flávio.

Segundo Lula, Flávio Bolsonaro mentiu ao dizer que teria pedido ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que não fossem aplicadas taxas aos produtos brasileiros. O petista resgatou postagens do senador fluminense comemorando o tarifaço imposto pela Casa Branca em julho de 2025.

"O filho dele [do ex-presidente Jair Bolsonaro], que hoje foi para a televisão dizer que não disse nada, eu vou repetir: no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump nos puniu, ele disse: 'Obrigado Trump, faça o Brasil livre de novo'", lembrou Lula.

Em tom de campanha eleitoral, Lula intensificou os ataques a Flávio. O presidente classificou o pré-candidato do PL como "traidor da pátria". "Imbecil. Ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula; ele vai prejudicar é o provo brasileiro", acrescentou.

Na manhã desta terça-feira, Flávio Bolsonaro afirmou que teria pedido a Trump para que o Brasil não sofresse novas sobretaxas.