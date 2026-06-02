Medida é associada à pedido feito pelo pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em visita a Trump - Bruno Peres/Agência Brasil

Medida é associada à pedido feito pelo pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em visita a TrumpBruno Peres/Agência Brasil

Publicado 02/06/2026 21:59

Logo após os Estados Unidos anunciarem proposta de tarifa adicional de 25% a produtos brasileiros importados, petistas foram às redes sociais para associar a medida do governo de Donald Trump à visita que o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, fez à Casa Branca.

No partido, a orientação é usar o termo "Tariflávio" para fazer a associação, assim como resgatar campanhas que a gestão Lula realizou no ano passado em defesa do Pix e da soberania nacional "Esse novo ataque ao Pix e ao Brasil tem nome: Tarifaço, Flávio, TARIFLÁVIO", escreveu Éden Valadares, secretário nacional de comunicação do PT.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse ver com preocupação a possibilidade de um novo pacote tarifário dos Estados Unidos e avaliou que a medida teria impacto negativo sobre empresas, empregos, o agronegócio e a indústria do País.

"Como é que os Estados Unidos vão cobrar de alguém, vão falar de desmatamento? Então, observe o que nós fazemos e o que eles fazem. Isso não faz o menor sentido", afirmou Tarcísio. "Vai numa linha contrária ao que foi a linha da prosperidade americana ao longo do tempo, que a prosperidade americana foi construída em cima do mercado livre."