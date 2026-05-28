Classificação do CV e PCC como grupos terroristas foi pauta do encontro de Flávio Bolsonaro com Trump Divulgação
Flávio Bolsonaro comemora após EUA listarem CV e PCC como grupos terroristas: 'Grande dia'
Frase do senador faz referência à fala do seu pai quando o ex-deputado Jean Wyllys anunciou que deixaria o Brasil
Promotor de Justiça já havia feito alerta sobre risco da soberania do Brasil
Em entrevista à Rádio Nacional em março, Lincoln Gakiya disse que ato dos EUA de classificar PCC e CV como organizações terroristas ameaça a segurança do país
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Frase do senador faz referência à fala do seu pai quando o ex-deputado Jean Wyllys anunciou que deixaria o Brasil
EUA vai classificar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas
Decisão foi tomada um dia após reunião entre o secretário de Estado americano e Flávio Bolsonaro
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