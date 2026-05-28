Classificação do CV e PCC como grupos terroristas foi pauta do encontro de Flávio Bolsonaro com Trump - Divulgação

Classificação do CV e PCC como grupos terroristas foi pauta do encontro de Flávio Bolsonaro com Trump Divulgação

Publicado 28/05/2026 20:05 | Atualizado 28/05/2026 20:33

"Grande dia", escreveu Flávio em suas redes sociais, compartilhando uma publicação do secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre o assunto.

A frase de Flávio é uma referência ao "grande dia" publicado por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando o ex-deputado Jean Wyllys anunciou que deixaria o Brasil. A frase virou bordão entre bolsonaristas.