Especialista esclarece que o consumo da água contaminada não é seguro sob nenhuma circunstância - Divulgação / Anvisa

Especialista esclarece que o consumo da água contaminada não é seguro sob nenhuma circunstânciaDivulgação / Anvisa

Publicado 03/06/2026 08:16 | Atualizado 04/06/2026 14:45

A empresa de água mineral Crystal determinou, nesta quarta-feira (3), o recolhimento de mais de 99% de garrafas de 500ml sem gás do produto após identificar a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras na mercadoria. A medida afeta o lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 que, de acordo com o fabricante, é composto por 374,4 mil garrafas de 500 ml.

As unidades foram distribuídas no Distrito Federal (230.443), em cidades vizinhas de Goiás (66.768), no Tocantins (1.439) e no interior de São Paulo (75.750). Ainda segundo a empresa, até o momento, não há registro de reclamações de consumidores relacionadas a esse lote nos canais oficiais de atendimento.

Segundo a Crystal, a unidade engarrafadora responsável pelo lote não houve interdição do local onde foi encontrada a amostra contaminada.

Confira a nota na íntegra:

A Mineração Bom Jesus (MBJ) informa que está finalizando o recolhimento preventivo e voluntário de um lote específico da Água Mineral Natural Crystal 500 ml sem gás.

O lote, envasado em janeiro, possui distribuição restrita e foi comercializado apenas no Distrito Federal, em municípios específicos do Tocantins (Arraias, Combinado e Novo Alegre), de Goiás (Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás, Cristalina, Formosa, Campos Belos, Alexânia, Abadiânia e Catalão) e nas cidades de Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí (SP).

Durante ação de fiscalização da Vigilância Sanitária, em março, em um ponto de venda específico localizado no Distrito Federal, foi identificada a presença de Pseudomonas aeruginosa em uma amostra coletada. Desde a notificação, foram realizadas análises em mais de 300 amostras no processo e nos produtos, todas com resultados negativos para quaisquer microrganismos indicadores de contaminação. Considerando o alto giro do produto nos pontos de venda, não há indicação de que esse lote ainda esteja disponível no mercado.



Reforçamos nosso compromisso permanente com elevados padrões de qualidade e segurança, reconhecidos internacionalmente, e seguimos cooperando de forma técnica, responsável e transparente com as autoridades competentes.



Os consumidores podem manter a confiança no consumo dos produtos da marca, enquanto a empresa avança nas avaliações necessárias para o completo esclarecimento do caso junto aos órgãos reguladores. Reiteramos, por fim, que a marca Crystal é produzida a partir de diferentes fontes de água mineral em todo o território nacional, de acordo com o engarrafador responsável em cada região, todas devidamente licenciadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes.



Ressaltamos que esta medida se refere exclusivamente ao lote mencionado, envasado pela Mineração Bom Jesus (MBJ), não havendo qualquer relação com outros lotes ou produtos da marca Crystal. A unidade fabril permanece operando normalmente e cumprindo rigorosamente os mais elevados padrões de qualidade e segurança, com processos certificados, monitoramento contínuo e total conformidade com a legislação vigente.

Orientação aos consumidores



Consumidores que eventualmente possuam unidades do lote P 200126 (leia-se na embalagem LZ1 VAL 200127 3 P 200126) devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para orientações sobre substituição ou reembolso.