Ex- funcionários do BC supostamente recebiam "mesadas" de Daniel Vorcaro para serem seus "consultores informais"Marcello Casal Jr / Agência Brasil
CGU prorroga investigação sobre ex-funcionários do Banco Central suspeitos de ligação com Master
Servidores afastados eram diretor de Fiscalização e chefe de Departamento de Supervisão Bancária
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