Para Fachin, caso ultrapassa uma questão pessoal e representa uma ameaça à independência do próprio JudiciárioCarlos Alves Moura
Fachin autoriza AGU a defender Moraes em processo nos Estados Unidos
Denúncia alega que ministro busca censurar cidadãos americanos com ordens de restrição e bloqueio de perfis na internet
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Já foram entregues 36 unidades do avião de combate Gripen
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Pré-candidato à Presidência participa de evento junto a Tarcísio de Freitas, André Mendonça e Jorge Messias
Enem 2026: inscrições terminam nesta sexta-feira
Quem deseja realizar a prova deve fazer o cadastro exclusivamente pela internet, na Página do Participante
Nova vacina pneumocócica estará disponível no SUS em duas semanas, diz ministro da Saúde
Imunizante dobra a cobertura contra bactéria que causa meningite e pneumonia
Programa contra crime organizado terá escritórios antifacção em São Paulo e no Rio
Objetivo é promover integração entre governos municipal, estadual e federal