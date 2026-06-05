Casal estava separado há três meses - Reprodução / Redes sociais

Casal estava separado há três mesesReprodução / Redes sociais

Publicado 05/06/2026 09:27

Icicléia Alves Veloso, ex-mulher de um vereador de Ourilândia do Norte, no Pará, morreu, nesta quinta-feira (4), após ter sido baleada pelo ex-companheiro durante a assinatura do divórcio.



Em nota, a prefeitura da cidade confirmou a morte. "A prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, através de seus gestores Dr. Júlio César Dairel e Alessandro Machado, se solidariza com falecimento da senhora Ilcicleia Alves Veloso, ocorrido nesta quinta, 4 de junho", informou.

A vítima, de 41 anos, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional da PA-279 desde a quarta-feira (3), quando foi baleada. O crime ocorreu dentro do escritório de advocacia durante a assinatura dos papéis do divórcio.

O casal estava separado havia três meses, e, segundo relatos, o vereador Romildo Veloso não aceitava o fim do casamento. Ele é apontado pela polícia como principal suspeito dos disparos.

Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que Romildo pediu para conversar a sós com a ex-mulher e, instantes depois, foram ouvidos disparos. Segundo a PM, o vereador foi encontrado morto no banheiro do escritório logo após o crime, com uma arma ao lado do corpo.

A vítima deixa três filhos.