Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisãoReprodução / TV Globo
Idosa morre após ambulância bater em poste na Zona Leste de São Paulo
Três pessoas ficaram feridas
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