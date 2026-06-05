Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão - Reprodução / TV Globo

Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisãoReprodução / TV Globo

Publicado 05/06/2026 10:53

Uma mulher de 82 anos morreu, na madrugada desta sexta-feira (5), após a ambulância que a socorria bater contra um poste na Mooca, Zona Leste de São Paulo. Outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente, ocorrido por volta das 2h50, também deixou ferida a filha da idosa, que estava na ambulância. Ela acabou encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mooca com dores na região da pelve.

O motorista da ambulância seguiu para a UPA Sacomã com dores abdominais, enquanto uma enfermeira, que ficou inconsciente após o acidente, recebeu atendimento do Samu e foi levada ao Hospital das Clínicas. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão.