Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisãoReprodução / TV Globo

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Uma mulher de 82 anos morreu, na madrugada desta sexta-feira (5), após a ambulância que a socorria bater contra um poste na Mooca, Zona Leste de São Paulo. Outras três pessoas ficaram feridas.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente, ocorrido por volta das 2h50, também deixou ferida a filha da idosa, que estava na ambulância. Ela acabou encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mooca com dores na região da pelve.
O motorista da ambulância seguiu para a UPA Sacomã com dores abdominais, enquanto uma enfermeira, que ficou inconsciente após o acidente, recebeu atendimento do Samu e foi levada ao Hospital das Clínicas. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão.