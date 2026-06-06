De acordo com a Downdetector, 72% das reclamações se referiam à instabilidade do sinal de internet móvel da ClaroAgência Brasil
Clientes relatam instabilidade na rede da Claro
Pico das reclamações ocorreu às 17h
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