De acordo com a Downdetector, 72% das reclamações se referiam à instabilidade do sinal de internet móvel da Claro - Agência Brasil

De acordo com a Downdetector, 72% das reclamações se referiam à instabilidade do sinal de internet móvel da ClaroAgência Brasil

Publicado 06/06/2026 21:24

São Paulo - Os clientes da Claro relataram nas redes sociais instabilidade nos serviços da operadora neste sábado, 6. De acordo com o Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços on-line, o pico de reclamações ocorreu às 17h (horário de Brasília), quando foram registradas 572 notificações de problemas.

Procurada pela reportagem, a Claro não respondeu ao pedido de posicionamento até a publicação deste texto. O espaço permanece aberto.

Segundo os dados da plataforma, 72% das queixas estavam relacionadas à internet móvel. As reclamações sobre internet fixa representaram 18% do total, enquanto 6% mencionavam falhas no sinal de telefonia móvel.

No X (antigo Twitter), usuários relataram dificuldades de conexão em diferentes regiões do País. Os comentários mencionam problemas tanto na internet móvel quanto na banda larga fixa.

"Cadê minha internet? Apagão nacional? Zerou minha internet e da minha companheira", escreveu o usuário Luis Moura na rede social

Outra usuária aproveitou a instabilidade para criticar a qualidade do serviço prestado pela operadora. "Recomendo a vocês nunca contratarem o Wi-Fi da Claro Brasil, simplesmente vive caindo o sinal", publicou Bruna Aurea no X.