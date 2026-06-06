José Patrik Machado: 32 anos - Reprodução / Instagram

José Patrik Machado: 32 anosReprodução / Instagram

Publicado 06/06/2026 12:52

O ator de teatro José Patrik Machado, de 32 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira, 5, em um motel de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, ele havia entrado no local na companhia de dois homens, que deixaram o estabelecimento algum tempo depois.



O corpo foi encontrado por funcionários do motel. A suspeita é de que a vítima tenha morrido de overdose. A polícia investiga o caso.



Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por volta de 0h29, após a comunicação de que havia uma pessoa possivelmente sem vida no local. José Patrik foi encontrado caído no quarto 206 do estabelecimento, que fica no bairro Jardim Paulista.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o motel. O médico da equipe constatou o óbito e informou que a vítima já apresentava rigidez cadavérica.



A recepcionista do estabelecimento contou que Patrik Machado entrou acompanhado de dois homens, ainda não identificados pela polícia. Depois de um período, os dois deixaram o local, e ele permaneceu sozinho no quarto. Ainda conforme o relato, a recepcionista chegou a falar com a vítima pelo interfone para saber se ela continuaria usando o quarto e recebeu resposta positiva.



Horas mais tarde, após não obter resposta pelo interfone, os funcionários decidiram verificar o quarto e se depararam com o ator sem sinais vitais. A Polícia Civil enviou equipe técnica para perícia no local.



Após os procedimentos realizados no quarto, os pertences da vítima foram recolhidos, assim como substâncias encontradas junto à cama, que ainda serão analisadas. O celular de José Patrik foi apreendido para análise.



O corpo foi encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).



Ator de teatro

Patrik era ator de teatro e esteve atuando em várias apresentações em Campo Grande. Em nota de pesar, a Companhia Teatral Adote destacou a contribuição artística do ator e a marca que deixou entre colegas e amigos.



"Para quem teve o privilégio de estar em cena com ele, e além dos palcos, ficam a memória do seu talento, a leveza do seu humor e a generosidade com que habitava o palco e a vida", escreveu a companhia. A publicação ainda definiu a perda como um luto para a comunidade artística.



O corpo do ator foi velado e sepultado, na manhã deste sábado, 6, no Cemitério Parque de Campo Grande.