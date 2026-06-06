Aposta de Brasília faturou o prêmio acumulado da Mega-Sena - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Aposta de Brasília faturou o prêmio acumulado da Mega-SenaFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 06/06/2026 22:44

Rio - Uma aposta de Brasília faturou o prêmio acumulado do concurso 3015 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 6. As dezenas da sorte são 09-18-26-31-53-58. O ganhador receberá R$ R$ 30.424.768,27. Segundo a Caixa, 68 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 37.037,29 cada. Além deles, 4.932 vencedores cravaram quatro números — cada um deles levará R$ 841,73.

As apostas para o próximo concurso, na terça-feira, 9, podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.