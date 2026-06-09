Medida atinge o lote Y013149 do medicamento Keytruda - Arquivo / Divulgação

Medida atinge o lote Y013149 do medicamento KeytrudaArquivo / Divulgação

Publicado 09/06/2026 08:49

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta segunda-feira (8), uma medida de urgência que determina a apreensão e proíbe a comercialização, a distribuição e o uso de um lote do medicamento Keytruda, utilizado no tratamento de diversos tipos de câncer.

Segundo a Agência Nacional, a empresa responsável pela fabricação do medicamento não foi identificada. O medicamento circulava no mercado nacional fora dos canais oficiais de controle, o que acendeu um alerta sanitário. A medida atinge o lote Y013149 do medicamento Keytruda.

A denúncia foi feita pela empresa detentora do registro oficial do medicamento no Brasil, Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. A farmacêutica informou à Anvisa que não reconhece o número de série 100859110521 impresso nas embalagens referentes ao lote Y019149, com data de fabricação de 31 de julho de 2024.

As divergências nos dados cadastrais confirmaram que o medicamento é clandestino.

A Anvisa também determinou a retirada imediata de circulação de dois lotes fraudulentos do medicamento Kadcyla, utilizado no tratamento de pacientes diagnosticadas com câncer de mama HER2-positivo, além de ordenar sua apreensão. Os lotes identificados são H6980H05 e H8249A43. Já o frasco de 100 ml do Keytruda custa mais de R$ 20 mil.