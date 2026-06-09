Medida atinge o lote Y013149 do medicamento KeytrudaArquivo / Divulgação
Anvisa apreende lotes falsificados de medicamento contra o câncer; saiba quais
Denúncia foi feita pela empresa detentora do registro oficial do remédio no Brasil
TSE adia decisão sobre suspensão de pesquisa de voto para presidente
Placar do julgamento está 1 a 0 pela suspensão da sondagem
Plano para matar promotor em SP leva à prisão de investigador-chefe
Ex-estagiário do Ministério Público fornecia informações para esquema de extorsão
Toffoli toma posse no TSE e diz que Justiça não decide eleição
Ele ocupará a vaga de Cármen Lúcia, que completou seu mandato na Corte
Morre aos 86 anos o cineasta Orlando Senna, referência do audiovisual
Escritor, jornalista e gestor cultural, ele foi diretor-geral da EBC
Dino impõe multa diária por falta de transparência em emendas Pix destinadas a setor de eventos
Valor foi fixado em 1% da verba total
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