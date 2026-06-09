Caso ocorreu no IML de Santos, no litoral paulista - Reprodução / Google Street View

Caso ocorreu no IML de Santos, no litoral paulistaReprodução / Google Street View

Publicado 09/06/2026 09:58

Um atendente de necrotério do Instituto Médico Legal (IML) de Santos, no litoral de São Paulo, identificado como Daniel Nathan Ribeiro, de 36 anos, foi preso nesta terça-feira (9), suspeito de usar o celular de um morto para transferir R$ 7 mil via Pix para a própria conta.

Após o ocorrido, a família da vítima notou a ausência do valor na conta bancária e registrou um boletim de ocorrência. Em seguida, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva.



"A instituição reforça que não compactua com desvios de conduta e que também adotará as medidas administrativas e disciplinares cabíveis", escreveu a Polícia Civil em nota. Daniel foi aprovado em concurso público para o cargo de atendente de necrotério em 2013.



Daniel é investigado pela Corregedoria da Polícia Civil por suposta prática dos crimes de peculato, furto, fraude eletrônica e destruição de vestígios probatórios. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial.



A reportagem não localizou a defesa do suspeito. O espaço permanece aberto para manifestação.