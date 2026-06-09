Flávio Bolsonaro diz que suspenderá entrada da reforma tributária por um ano para elaboração de 'novas regras' - Reprodução / CNBC Times Brasil

Flávio Bolsonaro diz que suspenderá entrada da reforma tributária por um ano para elaboração de 'novas regras'Reprodução / CNBC Times Brasil

Publicado 09/06/2026 13:00

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República pelo PL, afirmou nesta segunda-feira, 9, que, se eleito, suspenderá por um ano a entrada em vigor da reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo ele, durante esse tempo, serão formuladas novas regras.

"Vamos suspender a entrada em vigor dela por, pelo menos, um ano, porque já ultrapassamos a famosa Curva de Laffer há muito tempo. Muito tributo, altíssima carga tributária e, com isso, começa a haver sonegação", declarou, durante visita à Times Brasil/CNBC.

A Curva de Laffer é a teoria que defende que o aumento de imposto nem sempre resulta em mais receita, pois alíquotas excessivamente altas desestimulam a economia e reduzem a base.

Flávio afirmou que, tal como está, a reforma tributária "veio para aumentar carga tributária" e "complicou ainda mais" o sistema tributário. "Temos que buscar uma reforma tributária que seja negativa. A gente consegue, com um governo mais moderno, mais enxuto, usando tecnologia, inteligência artificial, apertando os gargalos de desperdício de dinheiro público, e com isso, vamos conseguir oferecer uma carga tributária mais baixa", falou.

O senador defendeu uma revisão para algumas atividades econômicas. "Tem setores que são impossíveis de pagar. Quem é profissional liberal vai pagar quase 40% de imposto", disse.