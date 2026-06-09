Flávio Bolsonaro diz que suspenderá entrada da reforma tributária por um ano para elaboração de 'novas regras'Reprodução / CNBC Times Brasil
Flávio Bolsonaro diz que, se eleito, vai suspender entrada em vigor da reforma tributária
Senador afirmou que proposta 'veio para aumentar' carga de impostos
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Escritor, jornalista e gestor cultural, ele foi diretor-geral da EBC
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Valor foi fixado em 1% da verba total
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